Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 10 ноября 2025Россия

Бывший вагнеровец рассказал о смертельной опасности в парикмахерской

Экс-вагнеровец Бармалей встретил смертельную опасность в парикмахерской в Сирии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Бармалей встретился со смертельной опасностью в одной из парикмахерских Сирии. Об этом он рассказал в Telegram.

По словам экс-вагнеровца, он отправился к цирюльнику после того, как его перевели из штурмовиков в отряд управления беспилотниками.

«В конце процесса [парикмахер] берет (...) опасную бритву для окантовки шеи, и начинает подбривать мне шею у горла. И только в этот момент я понял, что цирюльник может быть "игилдосом" (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация)», — рассказал он.

Материалы по теме:
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
24 августа 2023
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
24 августа 2023
«12 часов в аду» Захват Ростова и бои в Воронеже. Год назад «Вагнер» пошел на Москву. Что видели люди на их пути?
«12 часов в аду»Захват Ростова и бои в Воронеже. Год назад «Вагнер» пошел на Москву. Что видели люди на их пути?
24 июня 2024

По словам Бармалея, осознав опасность своего положения, он приготовился выстрелить в парикмахера и снял пистолет с предохранителя.

Я уже был готов к тому, чтобы забрать с собой цирюльника, если бы он вскрыл мне артерию. После этого я перестал пользоваться услугами местных «барбишопов» [ироничное название для барбершопа]

Бармалей

Ранее в сети заговорили о якобы выжившем в авиакатастрофе под Тверью и направившемся в Венесуэлу основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. Сообщения с таким содержанием появились в российском сегменте Telegram, а также в публикациях крупных СМИ.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    «VK Видео» масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

    Бывший ватерполист сборной России объяснил решение сменить гражданство

    Замминистра образования российского региона пойдет под суд за многомиллионную взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости