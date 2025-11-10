Бывший вагнеровец рассказал о смертельной опасности в парикмахерской

Экс-вагнеровец Бармалей встретил смертельную опасность в парикмахерской в Сирии

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Бармалей встретился со смертельной опасностью в одной из парикмахерских Сирии. Об этом он рассказал в Telegram.

По словам экс-вагнеровца, он отправился к цирюльнику после того, как его перевели из штурмовиков в отряд управления беспилотниками.

«В конце процесса [парикмахер] берет (...) опасную бритву для окантовки шеи, и начинает подбривать мне шею у горла. И только в этот момент я понял, что цирюльник может быть "игилдосом" (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация)», — рассказал он.

По словам Бармалея, осознав опасность своего положения, он приготовился выстрелить в парикмахера и снял пистолет с предохранителя.

Я уже был готов к тому, чтобы забрать с собой цирюльника, если бы он вскрыл мне артерию. После этого я перестал пользоваться услугами местных «барбишопов» [ироничное название для барбершопа] Бармалей

