Бывшего бойца UFC нашли мертвым в тюрьме

Бывший боец UFC Кастро был найден мертвым в тюрьме в США

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразилец Годофредо Кастро был найден мертвым в тюрьме США. Об этом сообщает портал R7 Esportes.

Причина смерти спортсмена не разглашается. Кастро было 38 лет.

Отмечается, что с июля 2025 года спортсмен находился в тюрьме по обвинениям в домашнем насилии в отношении жены Самары Мелло. Спортсмена осудили за попытку удушения супруги и препятствование вызову полиции.

Кастро провел 11 поединков в UFC с 2012 по 2018 годы. В ММА спортсмен одержал 14 побед, на его счету 7 поражений.