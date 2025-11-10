Интернет и СМИ
Доктор Мясников оценил слова Трампа о вреде парацетамола для беременных

Врач Мясников заявил, что беременным можно принимать парацетамол
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» достоверность заявления президента США Дональда Трампа о том, что парацетамол не следует принимать беременным, так как препарат провоцирует появление аутизма у детей. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников подчеркнул, что в случае, если беременная женщина болеет, то ей можно принимать парацетамол. Он отметил, что это самое безопасное лекарство из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Доктор также уточнил, что не существует прямой связи между тем, будет ли у ребенка аутизм, и фактом того, что его мать принимала парацетамол во время беременности.

При этом Мясников согласился с утверждением президента США о том, что препарат не нужно принимать без необходимости. Также он назвал правдивыми слова Трампа о том, что врачам надо более тщательно следить за тем, кому и какие дозы парацетамола они выписывают.

Мясников напомнил, что, если человек с проблемами с печенью примет более 4 граммов лекарства, то это может привести к поражению органа. «В Америке было выписано за год 130 миллионов рецептов на парацетамол и парацетамолсодержащие препараты. 6 процентов из них содержали суммарные дозы выше 4 граммов. (...) То есть они поставили под угрозу жизни 76 тысяч человек», — заключил он.

В сентябре Трамп призвал беременных женщин в США не принимать обезболивающее «Тайленол», действующим веществом которого является парацетамол. Он заявил, что препарат повышает риск развития аутизма у новорожденных. Позднее это утверждение американского президента опровергли.

