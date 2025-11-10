Путешествия
02:38, 10 ноября 2025

Два российских аэропорта ограничили полеты из соображений безопасности

Росавиация: Аэропорты Волгограда и Калуги ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Два российских аэропорта ограничили полеты, не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Волгограда и Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Чиновник напомнил, что подобные меры принимаются из соображений безопасности. Позднее он рассказал о закрытии аэропорта Тамбова. Это произошло в 2:39 по московскому времени.

Ранее, 8 ноября, аэропорт Пскова ограничил полеты в целях безопасности. Кроме того, воздушная гавань Пензы два раза за ночь вводила запрет на использование воздушного пространства.

