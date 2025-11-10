Еще два российских аэропорта приостановили полеты

Росавиация: Аэропорты Саратова и Пензы приостановили полеты

Еще два российских аэропорта ограничили полеты, не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Саратова и Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Чиновник напомнил, что подобные меры принимаются из соображений безопасности. До этого в ночь на 10 ноября были закрыты аэропорты Волгограда, Калуги и Тамбова.

Ранее, 8 ноября, аэропорт Пскова ограничил полеты в целях безопасности. Кроме того, воздушная гавань Пензы два раза за ночь вводила запрет на использование воздушного пространства.