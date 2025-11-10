Экономика
08:43, 10 ноября 2025Экономика

«Транснефть» выиграла суд в Москве против Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» к Euroclear Bank на $85 млн
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Компания «Транснефть» добилась удовлетворения иска к Euroclear Bank на сумму 85 миллионов евро, поданного в Арбитражный суд Москвы. Соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции. Дело слушалось в закрытом режиме, и детали его неизвестны.

В общей сложности в последнее время российские компании, банки и частные инвесторы подали в арбитражные суды более 40 исков к Euroclear. В этой организации хранится значительная часть замороженных после начала боевых действий в Европе российских активов.

Иск «Транснефти» поступил в суд 5 сентября 2024 года. Третьими лицами были привлечены Газпромбанк и АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

Ранее сообщалось, что Минпромторг добился удовлетворения иска к «Уралвагонзаводу» (УВЗ) на сумму 106 миллионов рублей. Предприятие получило соответствующую субсидию на разработку технологий мирового уровня и выпуск образцов новой техники, но не выполнило требования.

Арбитражный суд Москвы отказал ведомству, который утверждал, что не выполнил заказ по независящим от него причинам, но апелляция и Верховный суд России подтвердили правоту чиновников.

    Все новости