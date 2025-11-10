Глава российского региона сообщил о появлении в нем 17-го с начала СВО Героя России

Меликов: 17-й уроженец Дагестана стал Героем России за время СВО

Еще один уроженец Дагестана стал Героем России за боевые заслуги в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в Telegram глава региона Сергей Меликов.

Курабек Караев стал 17-м дагестанцем, которому было присвоено звание Героя России за период проведения спецоперации, отметил руководитель республики. Меликов рассказал, что Караев — кадровый офицер, который служит в Вооруженных силах России с 2011 года.

В зоне СВО Караев досрочно получил звание подполковника и полковника, неоднократно проявлял отвагу и был отмечен государственными наградами, в том числе двумя орденами Мужества, подчеркнул глава Дагестана. Он также поблагодарил родителей офицера за воспитание сына.

Ранее стало известно, что за время проведения спецоперации 30 военнослужащих Военно-воздушных сил (ВВС) России были удостоены звания Героя России. ВВС вместе с войсками противовоздушной обороны и Космическими войсками образуют Воздушно-космические силы России.