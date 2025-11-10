Интернет и СМИ
17:01, 10 ноября 2025Интернет и СМИ

Гоблин призвал россиян не ездить в Турцию и Египет

Блогер Пучков призвал россиян не ездить в Турцию, так как это страна НАТО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dreamer Company / Shutterstock / Fotodom

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал соотечественников не ездить в Турцию и Египет. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Гоблин напомнил, что Турция состоит в НАТО, и поэтому, по его мнению, не следует «везти туда деньги». «В страну НАТО, где в 90-е годы массово лечили и готовили чеченских сепаратистов. Не надо туда ездить. Вот не надо, и все», — обратился к россиянам переводчик. Он также призвал отказаться от отдыха в Египте, так как в стране находится крупная база подготовки исламских террористов.

По мнению Пучкова, россиянам следует проводить отпуск в дружественных России странах, например, во Вьетнаме или Северной Корее.

Ранее блогер порассуждал о визитах в Европу. Он заявил, что не собирается ездить в западные страны, так как находится под санкциями Европейского союза. Гоблин добавил, что скорее посетит Китай или КНДР.

