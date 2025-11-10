Культура
18:03, 10 ноября 2025Культура

Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

Солистки группы «Тутси» назвали песни Надежды Кадышевой волшебными пилюлями
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Солистки группы «Тутси» высказались в интервью 5-tv.ru о творчестве Надежды Кадышевой, которая переживает новую волну популярности среди молодежи.

По мнению артистки Леси Ярославской, композиции народной артистки России действуют на зрителя волшебным образом.

«Мы себе не отказали в возможности спеть шедевр от Кадышевой "Плывет веночек". Эта песня настолько волшебна, люди как волшебную пилюльку ее потребляют. Когда мы ее исполняем, это классно воспринимается публикой», — рассказала она.

Также солистки подчеркнули, что песни из репертуара народной артистки «классные», ведь они проверены временем.

Ранее стало известно, что певица Надежда Кадышева, получившая в этом году вторую волну популярности благодаря социальным сетям, решила провести новогодние праздники в кругу семьи и отказаться от выступлений.

