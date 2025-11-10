Иностранца задержали с тысячами хвостов куницы в российском аэропорту

Иностранца задержали с семью тысячами хвостов куницы в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что иностранный пассажир планировал улететь в Израиль. Таможенники остановили его в зоне зеленого коридора в ходе выборочного контроля и при досмотре багажа обнаружили вакуумные пакеты с меховыми изделиями.
Иностранец пояснил, что собирался провезти хвосты куницы для создания поделок в детском саду. Стоимость найденных у пассажира изделий оценили в 183 тысячи рублей.
Ранее мужчина привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в аэропорту Казани. Всего было найдено 612 кошельков, портмоне и дамских сумочек из кожи рептилий на общую сумму около двух миллионов рублей.