Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 10 ноября 2025Путешествия

Иностранца задержали с тысячами хвостов куницы в российском аэропорту

Таможенники аэропорта Домодедово задержали иностранца с тысячами хвостов куницы
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Иностранца задержали с семью тысячами хвостов куницы в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что иностранный пассажир планировал улететь в Израиль. Таможенники остановили его в зоне зеленого коридора в ходе выборочного контроля и при досмотре багажа обнаружили вакуумные пакеты с меховыми изделиями.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Иностранец пояснил, что собирался провезти хвосты куницы для создания поделок в детском саду. Стоимость найденных у пассажира изделий оценили в 183 тысячи рублей.

Ранее мужчина привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в аэропорту Казани. Всего было найдено 612 кошельков, портмоне и дамских сумочек из кожи рептилий на общую сумму около двух миллионов рублей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    «VK Видео» масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

    Бывший ватерполист сборной России объяснил решение сменить гражданство

    Замминистра образования российского региона пойдет под суд за многомиллионную взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости