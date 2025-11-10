Интернет и СМИ
16:48, 10 ноября 2025Интернет и СМИ

Интернет-провайдер ограничил россиянам доступ к Telegram

Интернет-провайдер Lovit блокирует доступ к Telegram
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На протяжении нескольких дней интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сообщают «Новости Москвы».

Жильцы нескольких разных ЖК от ПИК подтвердили «Ленте.ру» жалобы на подобную проблему. Они жалуются на долгую отправку сообщений, а также плохую загрузку медиа. При этом, если отключить Wi-Fi, мессенджер начинает работать нормально.

Отмечается, что Lovit является единственным доступным провайдером от застройщика ПИК.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы лиц ПИК из-за ограничений доступа к услугам провайдеров. По данным ФАС, состоящие в группе оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре.

