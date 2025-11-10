Интернет и СМИ
Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

Телеведущий Кадони рассказал, что перенес две операции из-за воспаления копчика
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Плюшки / YouTube

Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони заявил, что у него обнаружили тяжелое заболевание. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ, фрагмент передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Кадони, в 2020 году врачи ему сообщили, что у него кокцигодиния — воспаление копчика. Он признался, что эта болезнь изменила его жизнь навсегда. «На данный момент врачи говорят, что никто не знает, из-за чего это заболевание берется. Варианты лечения у всех разные, и все они, к сожалению, бесперспективны», — посетовал он.

Бывший ведущий «Дома-2» пожаловался, что испытывает сильные боли в области копчика, особенно в положении сидя. Он уточнил, что прошел курс физиотерапии и уколов, а также перенес две операции, во время которых ему выжигали нервы вокруг копчика и нервы в позвоночнике. Боли на время ушли, однако уже вскоре вернулись.

Кадони добавил, что ему предложили провести третью операцию, но он отказался, потому что не верит в положительный исход.

Ранее британский телеведущий Дермот Мернаган, борющийся с раком простаты четвертой стадии, раскрыл влияние диагноза на жизнь. Он заявил, что его болезнь уже нельзя вылечить.

