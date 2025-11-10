В Китае придумали новый способ получения сырья из России

Китайская компания предложила начать закупки угля в России по канатной дороге

Крупная китайская компания «Сюань Юань» предложила построить в одном из российских дальневосточных регионов канатную дорогу, чтобы организовать вывоз угля из России. Об этом сообщает дочернее общество государственной Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «КРДВ Амурская».

Генеральный менеджер центра крупных проектов группы Син Шуцзе объяснил, что инициатива «Канатный экспресс» позволит создать всепогодный транспортный коридор, не загрязняющий окружающую среду.

Система представляет собой дорогу, выполненную из композитных стальных тросов, с автоматизированными транспортными модулями, работающую от солнечной и ветряной генерации электроэнергии. В том числе она позволит избежать строительство моста через Амур.

Идея была озвучена на совещании с участием руководства «Сюань Юань», представителей министерств внешних связей и туризма, транспорта и дорожного хозяйства, а также министерства природных ресурсов Амурской области. Регион рассматривают в качестве одного из возможных мест для строительства. Ранее аналогичный проект был предложен Приморью.

Китай является одним из основных покупателей российского угля, однако развитие собственной добычи и рост закупок у других участников рынка приводит к снижению импорта из России. Проблема с логистикой остается одной из ключевых, так как выгодными для российских компаний остаются только поставки через порты Дальнего Востока и железную дорогу, но пропускная способность последней в этом направлении ограниченна.