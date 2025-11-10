Китай пристыдил ЕС

Politico: Китай назвал политику ЕС по климату позором

В Китае назвали политику Европейского союза (ЕС) в отношении климата «позором» и обвинили Брюссель в нарушении собственных обещаний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Китайцы сказали, что это позорно — именно это слово они использовали, "позорно", — что ЕС отказывается от своего слова и снижает планку в отношении климата. Это было довольно неловко», — рассказал представитель ЕС на условиях анонимности.

При этом издание отмечает, что в Евросоюзе усиливается давление со стороны правых партий и промышленного лобби, требующих смягчения экологических норм и пересмотра зеленой политики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победил в войне «с обманом о климатических изменениях» после того, как основатель Microsoft Билл Гейтс признал, что был неправ в этом вопросе.