Россия
17:02, 10 ноября 2025Россия

Высказывания Зеленского о попавших в котел бойцах ВСУ подвергли жесткой критике

Журналист Осташко: После поста 2014 года о котлах Зеленский стал лохом у власти
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После старого резонансного поста об Иловайском котле, в который попали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2014 году, Владимир Зеленский сам стал «тем лохом у власти», которых он критиковал до президентства. Об этом заявил российский журналист и телеведущий Руслан Осташко в Telegram.

В своей старой публикации Зеленский утверждал, что власти Украины врут жителям о реальном положении дел на фронте. «Нам втирают красиво сформулированную новостную хрень, мол, снова мы что-то освободили и снова никто не погиб. Нас держат за лохов и, что обидно, держат нас лохи», — писал в блоге он.

Как заявил Осташко, Зеленский, который ранее играл роль правдоруба, сам стал президентом, и теперь превратился в «Порошенко 2.0» (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Старый пост Зеленского он назвал закономерным итогом, который привел к появлению гротескной пародии. Его старый подход он подверг жесткой критике.

«Он буквально кричал Порошенко: "Помогите или будьте прокляты". (...) Его же проклятье вернулось к нему бумерангом. Зеленский — это худшая, самая гротескная пародия на Порошенко, какую только можно было вообразить», — жестко прокомментировал Осташко старые высказывания Зеленского, которые завирусились в сети.

Ранее российские военкоры усомнились в правдивости оценки ситуации в Красноармейске главкомом ВСУ Александром Сырским и задались вопросом, кто докладывает ему о положении дел.

    Все новости