Литва повторно обратится к Белоруссии насчет застрявших фур

Литва повторно обратится к Белоруссии с просьбой пропустить фуры через КПП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress

Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой пропустить через границу застрявшие фуры после того, как 29 октября граница в одностороннем порядке была закрыта Вильнюсом. Об этом сообщил председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, его слова приводит ТАСС.

«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — заявил он.

Ранее советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас сообщил, что Литва пригрозила Белоруссии запретом железнодорожных перевозок из-за застрявших на границе литовских фур. Он добавил, что Вильнюс намерен взыскать с белорусской стороны ущерб, нанесенный автоперевозчикам.

В конце октября власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу с возможным продлением этого срока. Решение объяснили проникновением на территорию государства метеозондов с контрабандой.

