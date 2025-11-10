Микроблогеры заработали на закрытых Telegram-каналах почти миллиард рублей

Tribute: Микроблогеры заработали на закрытых Telegram-каналах миллиард рублей

С апреля по сентябрь 2025 года микроблогеры заработали на монетизации закрытых Telegram-каналов более 990 миллионов рублей, выяснила платформа Tribute. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным платформы, в этот период количество авторов с аудиторией до 500 подписчиков, зарабатывающих на монетизации контента в Telegram, выросло на 46 процентов — с 5,7 тысячи человек до 8,3 тысячи человек.

Отмечается, что авторы с аудиторией до 500-1000 подписчиков в Telegram используют различные модели получения дохода.

Основным источником дохода остаются платные подписки на закрытые Telegram-каналы — этот инструмент используют более 10 тысяч микроинфлюенсеров. Общий доход сектора достигает более 990 миллионов рублей. Средний чек за подписку составляет 580 рублей.

Донаты, по данным аналитиков, используют более 5,5 тысячи микроинфлюенсеров. Совокупный доход сектора составил более 160 миллионов рублей. Средний размер материальной поддержки от подписчика составил 926 рублей.

Физические товары, например, авторский мерч и одежду, продают более 130 микроинфлюенсеров. Доход сектора — более 5,5 миллиона рублей.

Ранее в Роскомнадзоре обязали владельцев Telegram-каналов подавать заявление на регистрацию через «Госуслуги», а затем подтверждать владение каналом, запустив специальный бот.

