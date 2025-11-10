Милонов назвал Волочкову глубоко больным человеком

Депутат Милонов: Балерина Волочкова страдает от алкогольной зависимости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком. Его цитирует «Абзац».

Парламентарий призвал не приглашать танцовщицу в различные телешоу ради хайпа на ее состоянии. Он предложил принять законопроект, согласно которому пьяных людей нельзя будет показывать на экранах.

«Гостей шоу нужно всегда проверять на алкотестере перед тем, как их снимать. Мне очень жалко Волочкову, она глубоко больна: алкогольная зависимость», — заявил Милонов.

Ранее Волочкова высказалась о современных стандартах женской красоты. Она подчеркнула, что считает себя грандиозной женщиной, которая «сносит людям головы», а своих конкуренток назвала антисексуальными проститутками.