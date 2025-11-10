Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:12, 10 ноября 2025Культура

Милонов назвал Волочкову глубоко больным человеком

Депутат Милонов: Балерина Волочкова страдает от алкогольной зависимости
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком. Его цитирует «Абзац».

Парламентарий призвал не приглашать танцовщицу в различные телешоу ради хайпа на ее состоянии. Он предложил принять законопроект, согласно которому пьяных людей нельзя будет показывать на экранах.

«Гостей шоу нужно всегда проверять на алкотестере перед тем, как их снимать. Мне очень жалко Волочкову, она глубоко больна: алкогольная зависимость», — заявил Милонов.

Ранее Волочкова высказалась о современных стандартах женской красоты. Она подчеркнула, что считает себя грандиозной женщиной, которая «сносит людям головы», а своих конкуренток назвала антисексуальными проститутками.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости