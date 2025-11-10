Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары ВСУ

Мирный житель и боец подразделения «Орлан» попали под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Белянка от удара дрона по работающему в поле "КамАЗу" ранен водитель. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

Помимо того, в селе Червона Дибровка взорвался FPV-дрон. Ранения получил боец «Орлана». У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

В ночь на понедельник, 10 ноября, ВСУ выпустили по России семь десятков беспилотников. По данным Министерства обороны, силы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник над 11 регионами России и Черным морем.