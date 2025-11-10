Из жизни
18:28, 10 ноября 2025Из жизни

Мужчина получил смертельный удар током на съемках фильма ужасов

В США мужчина умер на съемках фильма ужасов от удара током
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rawpixel.com / Freepik

В штате Луизиана, США, на съемочной площадке фильма ужасов не стало техника. Об этом пишет Variety.

Член съемочной группы по имени Джеймс МакЭвой получил смертельный удар током. Он случайно задел линию электропередач, когда его поднимали на грузовике с краном. Мужчину спасти не удалось.

Трагедия произошла во время съемок фильма «Убей меня сейчас». Они только-только начались и должны закончиться до начала декабря.

Известно, что МакЭвой участвовал в производстве таких фильмов, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Иллюзия обмана» и «Идеальный голос».

Ранее сообщалось, что в городе Ченнаи, Индия, мужчина реанимировал мальчика, пережившего удар током, и пострадал сам. Он рассказал, что смог оказать ему первую помощь благодаря YouTube-видео.

