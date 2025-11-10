Мужчина швырнул бутерброд в федерального агента и избежал наказания

В США мужчина напал на федерального агента с бутербродом и избежал наказания

Экс-сотрудника министерства юстиции США оправдали в суде после инцидента с нападением на агента Таможенной и пограничной службы США. Об этом сообщает PBS News.

Бывший специалист-международник Шон Чарльз Данн был арестован 10 августа 2020 года. Он подошел к сотрудникам Таможенно-пограничной службы США в Вашингтоне в ходе протестов против политики президента Дональда Трампа, ткнул пальцем одному из них в лицо, обругал его, назвал фашистом, а затем швырнул в него бутерброд. Инцидент сняли видео, он стал вирусным в социальных сетях, превратив Данна в символическую фигуру сопротивления. Впоследствии мужчину обвинили в нападении на федерального агента и возбудили против него уголовное дело.

Первоначально большое жюри отказалось утверждать уголовное обвинение, после чего прокуратура переквалифицировала дело в административное. Однако адвокаты успешно доказали, что бросок бутерброда стал символическим жестом протеста, а значит, Данна защищает Первая поправка к Конституции — у него есть право на выражение недовольства действиями властей. В итоге мужчина полностью избежал наказания. После оглашения оправдательного вердикта Данн заявил, что «испытывает облегчение и готов двигаться дальше».

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина-лунатик избежала наказания за преступление, совершенное во сне. Австралийка набросилась с ножом на мужа.