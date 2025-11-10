Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:47, 10 ноября 2025Из жизни

Мужчина в костюме клоуна пропал во время праздника и два дня ел только конфеты

В США мужчина с умственными отклонениями пропал на два дня и ел только конфеты
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетНью-Йоркский марафон

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В США мужчину с умственными отклонениями нашли на Нью-Йоркском марафоне спустя два дня после его исчезновения. Об этом сообщает CBS News.

55-летний Джакомо Кампионе пропал 31 октября. В честь Хэллоуина он нарядился в костюм клоуна Арта — персонажа фильма «Ужасающий» — и вышел на улицу с соседями. Вместе они ходили по домам и по традиции праздника просили у тех, кто открывал им двери, конфеты.

В какой-то момент гуляющие проходили мимо остановки. К ней подъехал автобус, из него вышла толпа, и Кампионе потерял свою компанию из виду. Он остался на улице один. Как объяснила позднее сестра Кампионе, по уровню умственного развития он находится наравне с детьми четырех-шести лет, поэтому не смог вернуться домой самостоятельно. Его сразу начали искать.

Материалы по теме:
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020
«Это все так странно» Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
30 августа 2019

Кампионе нашли спустя два дня в 11 километрах от места исчезновения. Один из участников Нью-Йоркского марафона заметил, что некий мужчина упал посреди улицы и травмировал нос, и поспешил ему на помощь. Это оказался Кампионе. Вернувшись к семье, он рассказал, что в эти дни ел только конфеты и спал на тротуарах.

Ранее сообщалось, что в США юноша из штата Флорида нарядился на Хэллоуин в костюм заключенного и оказался в тюрьме. Его арестовали за вождение в нетрезвом виде.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости