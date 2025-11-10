Мужчина в костюме клоуна пропал во время праздника и два дня ел только конфеты

В США мужчина с умственными отклонениями пропал на два дня и ел только конфеты

В США мужчину с умственными отклонениями нашли на Нью-Йоркском марафоне спустя два дня после его исчезновения. Об этом сообщает CBS News.

55-летний Джакомо Кампионе пропал 31 октября. В честь Хэллоуина он нарядился в костюм клоуна Арта — персонажа фильма «Ужасающий» — и вышел на улицу с соседями. Вместе они ходили по домам и по традиции праздника просили у тех, кто открывал им двери, конфеты.

В какой-то момент гуляющие проходили мимо остановки. К ней подъехал автобус, из него вышла толпа, и Кампионе потерял свою компанию из виду. Он остался на улице один. Как объяснила позднее сестра Кампионе, по уровню умственного развития он находится наравне с детьми четырех-шести лет, поэтому не смог вернуться домой самостоятельно. Его сразу начали искать.

Кампионе нашли спустя два дня в 11 километрах от места исчезновения. Один из участников Нью-Йоркского марафона заметил, что некий мужчина упал посреди улицы и травмировал нос, и поспешил ему на помощь. Это оказался Кампионе. Вернувшись к семье, он рассказал, что в эти дни ел только конфеты и спал на тротуарах.

