Юноша нарядился в костюм заключенного и оказался в тюрьме

NYPost: В США юноша нарядился в костюм заключенного на Хэллоуин и попал в тюрьму
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rawpixel.com / Freepik

В США юноша из штата Флорида нарядился в костюм заключенного на Хэллоуин и оказался в тюрьме. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

18-летнего Джимми Гловера из города Порт-Сент-Луси арестовали в 06:00 31 октября. Молодого человека остановили для проверки патрульные. Юноша был в костюме заключенного, который надел на праздник. При этом сотрудник полиции заметил, что Гловер нетвердо держится на ногах.

Патрульный попросил его пройти тест на трезвость на ближайшей парковке. Гловер смог пройти по белой линии, однако пошатнулся, когда нужно было резко развернуться. В итоге его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Спустя несколько часов Гловер вышел из тюрьмы под залог.

Ранее сообщалось, что шериф из американского штата Кентукки в третий раз попался пьяным за рулем и придумал себе нелепое оправдание. Он заявил остановившему его коллеге, что не так уж и пьян.

