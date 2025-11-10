На ресторан в регионе России подали в суд за рекламу с хинкали вместо куполов храма

На ресторан в Оренбурге подали в суд за рекламу с хинкали вместо куполов храма

На управляющего грузинским рестораном «Нино-Вано» в Оренбурге подали в суд за рекламу, где хинкали изображены вместо куполов храма. Иск поступил на рассмотрение мирового судьи 11-го участок Ленинского районного суда города, передает РИА Новости.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области, речь идет о рекламе, где на стилизованном изображении собора Василия Блаженного, или очень похожего на него храма, вместо куполов нарисовали хинкали.

Суд 9 декабря рассмотрит дело по административной статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена разработать проект закона о защите религиозных символов. В качестве обоснования инициативы председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, в частности, указывал на факты замыливания крестов на изображениях соборов.