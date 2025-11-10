Нашествие ядовитых жуков в популярной у россиян курортной стране опровергли

АТОР: Информация о нашествии ядовитых жуков во Вьетнаме недостоверна

Нашествие ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме опровергли. Заявление на эту тему в беседе с «Известиями» сделал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, распространяемая в СМИ информация недостоверна. Нашествия насекомых в популярной у россиян курортной стране не наблюдается, заключил Мурадян.

Ранее россияне пожаловались на большое количество ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме после урагана «Калмаэги». Сообщалось, что они забираются в помещения через щели и оставляют ожоги на коже.