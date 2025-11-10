Спорт
10:24, 10 ноября 2025Спорт

Назван фаворит РПЛ по итогам первого круга

Букмекеры назвали «Зенит» фаворитом РПЛ по итогам первого круга
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026 по итогам первого круга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению экспертов, наиболее вероятна победа петербургского «Зенита», на чемпионство сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2,15. На втором месте в списке претендентов находится действующий чемпион России — «Краснодар» (4,55). Тройку фаворитов замыкает московский ЦСКА (4,85).

Наименьшие шансы победить, по мнению букмекеров, у семи команд. Это «Акрон», «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо», «Оренбург», «Сочи», «Ростов», «Пари НН». Успех этих клубов оценивается одинаковым коэффициентом 1000.

После 15 туров лидерство в турнирной таблице делят ЦСКА и «Краснодар», в активе которых по 33 очка. «Зенит» с 30 очками занимает третье место.

