Названы особенности атаковавшей военные аэродромы и склады ВСУ российской ракеты

Военный эксперт Дандыкин: «Кинжалы» практически не сбиваются средствами ПВО

Российские ракеты «Кинжал» практически невозможно сбить средствами противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, рассказал капитан первого ранга запаса российских войск, военный эксперт Василий Дандыкин. Особенности атаковавшей военные аэродромы и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Особенность "Кинжала" в том, что это гиперзвуковая ракета воздушного применения. Она летит со скоростью гиперзвука — порядка десяти махов и практически не сбивается средствами противоракетной и противовоздушной обороны, в частности, киевского режима. Применяется с самолетов», — поделился Дандыкин.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы России бьют по защищенным укрытиям, где находятся самолеты, которые несут ракеты ВСУ.

«То есть мы делаем все, чтобы угроза применения врагом оружия перестала существовать», — заключил он.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили авиабазу ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. По его словам, там базировались тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow. Он добавил, что этот аэродром мог принимать истребители F-16 и Mirage-2000.