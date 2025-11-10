Бывший СССР
Российские войска уничтожили авиабазу ВСУ

Российские войска уничтожили авиабазу ВСУ в Хмельницкой области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов /  ТАСС

Российские войска уничтожили авиабазу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в авиабазе базировались тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow. Он добавил, что этот аэродром мог принимать истребители F-16 и Mirage-2000.

Ранее капитан первого ранга запаса российских войск Василий Дандыкин рассказал, что удары ракетами «Кинжал» по территории Украины мешают производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет для ВСУ. По его словам, целями российских ракет, помимо производств, становятся и аэродромы, поскольку Великобритания могла передать украинской стороне ракеты Storm Shadow и планирующие бомбы.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что массированная атака «Кинжалами» на Украину подорвала возможность военно-промышленного комплекса Украины снабжать свою армию средствами вооруженной борьбы.

