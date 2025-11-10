Открыт эффективный способ лечения нейродегенераций

TPS: Фрагмент из антител верблюда помогает при лечении болезни Альцгеймера

Ученые из Франции предложили революционный подход к терапии психических и нейродегенеративных заболеваний с помощью нанотел — миниатюрных антител, созданных на основе иммунной системы верблюдовых. Исследование опубликовано в журнале Trends in Pharmacological Sciences (TPS).

Нанотела — уникальные молекулы в десять раз меньше обычных антител, но обладают той же способностью точно распознавать и нейтрализовать патологические белки, участвующие в развитии болезни Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении. Их главное преимущество заключается в способности проникать через естественный защитный фильтр мозга, который обычно не пропускает крупные молекулы. Благодаря своей компактной структуре и высокой растворимости нанотела могут достигать нейронов и воздействовать на рецепторы, отвечающие за память, настроение и когнитивные функции. Это делает их особенно перспективными для лечения заболеваний, при которых традиционные лекарства практически не достигают цели.

Нанотела получают из антител верблюдовых. В их иммунной системе есть особый тип антител, состоящий только из тяжелых цепей. Из этих антител выделяют активный фрагмент — VHH-домен, или нанотело, которое сохраняет способность точно связываться с нужными белками, оставаясь при этом крайне компактным и устойчивым.

В экспериментах нанотела показали способность снижать токсичность амилоидных и тау-белков, разрушающих нервные клетки при болезни Альцгеймера, а также восстанавливать когнитивные способности у животных с симптомами шизофрении. Их можно вводить не только внутривенно, но и через нос, что открывает путь к более безопасным и удобным методам терапии. Авторы считают, что нанотела могут стать новым поколением препаратов, сочетающих точность антител с гибкостью малых молекул и способных мягко корректировать работу мозга без тяжелых побочных эффектов.

Ранее ученые выяснили, что верблюжье молоко снижает воспаление и тяжесть аллергической астмы, вызванной пылевыми клещами.