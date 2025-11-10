Песков: Желающих прекращения конфликта украинцев станет больше

Количество украинцев, желающих прекращения конфликта, будет расти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Life.ru.

«Там [на Украине], естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти», — сказал он.

Ранее стало известно, что Украина уже завозит мигрантов из Индии и Бангладеш из-за разрешения на выезд мужчинам до 22 лет. Отмечалось, что мигранты из стран Южной Азии чаще всего становятся разнорабочими, специалистами в сфере логистики, водителями и сварщиками.

До этого депутат Верховной Рады Анна Скороход обеспокоилась ростом числа могил на Украине. Парламентарий подчеркнула, что данные звоночки являются очень опасными для Украины.