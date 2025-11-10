Мир
21:17, 10 ноября 2025Мир

Президента Германии обвинили в «политической глупости»

Вагенкнехт обвинила президента ФРГ Штайнмайера в «политической глупости»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Marquardt / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сара Вагенкнехт, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), обвинила президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в «политической глупости». Ее слова передает газета Welt.

Она прокомментировала высказывания президента о том, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представляет угрозу для демократии в ФРГ. По ее словам, такая критика приводит лишь к росту поддержки АдГ.

«Это не злоупотребление властью, это просто политическая глупость. Извините, что мне приходится говорить так прямо», — сказала она, подчеркнув, что выступает против «тактических маневров» по исключению АдГ, несмотря на имеющиеся у BSW разногласия с этой партией.

Ранее Вагенкнехт отказалась от руководства BSW. Она не стала баллотироваться на пост председателя своей партии.

