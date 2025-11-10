Spiegel: Вагенкнехт отказалась от председательства в «Союзе Сары Вагенкнехт»

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) левая оппозиционная политик Сара Вагенкнехт отказалась от притязаний на председательство в своей партии. Об этом пишет Der Spiegel.

«Партия является ее вотчиной, но теперь основательница отступает: Сара Вагенкнехт больше не будет баллотироваться на пост председателя партии BSW», — пишет газета.

Издание назвало ее решение «решающим событием для еще молодой партии».

Ранее Вагенкнехт обвинила Берлин в попытках приблизить полномасштабную войну с Россией. По ее словам, действующие власти Германии ведут себя «высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей».