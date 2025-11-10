Силовые структуры
Приезжие напали на машину россиянина с ребенком

В Москве полиция задержала приезжих, напавших на машину с ребенком
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РЕН ТВ

В Москве полиция задержала троих приезжих, напавших на машину местного жителя, в которой также был ребенок. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном ГУ МВД.

Все задержанные — 1999 годов рождения. Сразу же после происшествия пострадавший написал заявление. В столичном управлении Следственного комитете России уточнили, что возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

По словам очевидцев, конфликт возник после того, как нападавшие посчитали, что водитель совершил опасный маневр с перестроением.

Инцидент попал на видео, которым делится РЕН ТВ. На кадрах видно, как машина злоумышленников преградила дорогу двигающегося в попутном направлении автомобиля. Несколько мужчин из первой машины вышли на проезжую часть и начали бить автомобиль москвича. После водитель покинул место инцидента.

17 апреля 2024 года в московском районе Люблино Шахин Аббасов напал с ножом на байкера, который сделал ему замечание за неправильно припаркованную на тротуаре машину. Ковалев получил ранения, был госпитализирован в тяжелом состоянии, но врачи его не спасли. В результате Мосгорсуд приговорил Аббасова к 17 годам колонии строгого режима.

