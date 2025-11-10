Силовые структуры
Приговор Хачатуряну за преступления против дочерей оставили в силе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Московском городском суде рассмотрели апелляцию родственников Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что он совершил преступления против дочерей, и оставил приговор без изменений.

Три сестры Хачатурян — 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними и насиловал.

29 октября адвокат сестер рассказал, что родственники отца, посмертно признанного виновным в преступлениях против своих дочерей, решили посадить сестер Хачатурян.

