Кадырова поздравили с профессиональным праздником

Депутат Делимханов от имени ГД поздравил Кадырова с профессиональным праздником

Депутат Госдумы (ГД) Адам Делимханов от имени нижней и верхней палат парламента поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с профессиональным праздником — днем сотрудника органов внутренних дел. Поздравление Делимханов опубликовал в Telegram.

Делимханов заявил, что каждого сотрудника полиции отличают «верность профессиональному долгу, принципам чести, достоинство и мужество». Он добавил, что Кадыров укрепил работу органов внутренних дел Чечни. Публично на поздравления Делимханова Кадыров не ответил. Также он не опубликовал поздравление в адрес сотрудников МВД от своего имени.

В 2009 году Кадырову было присвоено звание генерал-майора милиции.

Ранее сообщалось, что в Чечне на проспекте Владимира Путина с факелами отпраздновали расширение бизнеса дочери Кадырова Айшат.