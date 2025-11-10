Россия
14:11, 10 ноября 2025Россия

Профессор предупредил о высокой цене за реальный суверенитет России

Профессор МГИМО Безруков: Россия заплатит высокую цену за реальный суверенитет
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков предупредил, что России придется заплатить высокую цену в борьбе за реальный суверенитет страны. Его цитирует «Царьград».

По его словам, Россия еще только освобождается от колониального наследия 1990-х годов. Поэтому в стране пока не сформулировано понятие того, «куда мы идем, какой мир мы строим». Однако, уверен Безруков, это придется сделать.

«Мы еще боимся признать, что мы сильные, что мы суверенные. Ведь это значит, что нужно думать своим умом», — указал профессор.

Он уточнил, что России придется с нуля строить планы дальнейшего развития, опираясь на собственные принципы, «не глядя на Вашингтон, на Всемирный банк, на тех людей, которые получают фейковые Нобелевские премии». По его словам, эти социальные институты «деградировали полностью».

Вместе с тем Безруков отметил, что новый мир будет очень конкурентным, и призвал сосредоточиться на стратегическом планировании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время РФ так же защищает свой суверенитет, как делала это в 1612 году, в период польской интервенции. Он призвал сохранять былые традиции и продолжать дело предков, укреплявших суверенитет российского государства.

Свежая Россия
    Все новости