Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 10 ноября 2025Бывший СССР

Пушилин назвал ситуацию на Украине близкой к критической

Пушилин: Украина в сложном положении из-за энергетического кризиса
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украина находится в ситуации, близкой к критической, из-за энергетического кризиса. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще пытаются доставить неудобства жителям Донбасса. При этом Украина находится в энергетическом кризисе, дополнил он. Пушилин заключил, что российские войска планомерно добиваются поставленных целей, несмотря на попытки сопротивления ВСУ.

Ранее Пушилин раскрыл детали сражений в Красноармейске. По его словам, российские подразделения проверяют сооружения и уничтожают украинских бойцов, остававшихся в них.

До этого Пушилин рассказал о попытках ВСУ выйти из окружения в гражданской одежде. Фиксация подобных действий наблюдается перед полным взятием населенных пунктов под контроль российской армии, добавил он.

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости