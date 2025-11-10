Пушилин: Украина в сложном положении из-за энергетического кризиса

Украина находится в ситуации, близкой к критической, из-за энергетического кризиса. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще пытаются доставить неудобства жителям Донбасса. При этом Украина находится в энергетическом кризисе, дополнил он. Пушилин заключил, что российские войска планомерно добиваются поставленных целей, несмотря на попытки сопротивления ВСУ.

Ранее Пушилин раскрыл детали сражений в Красноармейске. По его словам, российские подразделения проверяют сооружения и уничтожают украинских бойцов, остававшихся в них.

До этого Пушилин рассказал о попытках ВСУ выйти из окружения в гражданской одежде. Фиксация подобных действий наблюдается перед полным взятием населенных пунктов под контроль российской армии, добавил он.

