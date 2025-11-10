Наука и техника
Раскрыт простой способ защитить здоровье мочевого пузыря

JHPN: Cредиземноморская диета снижает риск гиперактивного мочевого пузыря
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: monticello / Shutterstock / Fotodom

Следование принципам средиземноморской диеты может помочь снизить риск гиперактивного мочевого пузыря — распространенного состояния, сопровождающегося частыми и внезапными позывами к мочеиспусканию. К такому выводу пришли исследователи Второй больницы Ланьчжоуского университета, проанализировавшие данные более 23 тысяч американцев младше 65 лет. Работа опубликована в Journal of Health, Population, and Nutrition (JHPN).

Ученые оценивали привычки питания участников с помощью индекса aMED, который отражает степень соблюдения средиземноморской диеты — рациона, богатого овощами, рыбой, цельнозерновыми продуктами, орехами и оливковым маслом. Люди с самыми высокими показателями имели на 17 процентов меньший риск синдрома гиперактивного мочевого пузыря по сравнению с теми, кто редко придерживался таких принципов питания. Связь сохранялась даже после учета факторов, влияющих на здоровье, включая возраст, пол, массу тела, диабет и уровень физической активности.

Авторы отмечают, что, учитывая ограничения и побочные эффекты медикаментозного лечения, корректировка рациона может стать недорогим и безопасным способом профилактики. Средиземноморская диета, по их словам, улучшает обмен веществ и снижает уровень воспаления, что может способствовать нормализации работы мочевыделительной системы.

Ранее ученые выяснили, что соблюдение принципов средиземноморской диеты почти в пять раз снижает риск эндометриоза — воспалительного заболевания, часто связанного с бесплодием.

