Раскрыто состояние страдающего от хронической болезни Ефремова

Игорь Попов: Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов чувствует себя отлично

Директор театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова» Игорь Попов высказался о самочувствии заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Его слова приводит «Абзац».

По словам собеседника издания, актер не жаловался на свое состояние и «всегда чувствовал себя отлично», несмотря на сообщения о его недугах. «У Михаила Ефремова со здоровьем все хорошо. Он никому не жаловался», — подчеркнул Попов.

Известно, что Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказал адвокат актера Юрий Падалко, занимавшийся подготовкой документов для условно-досрочного освобождения артиста, осужденного за ДТП.

Ранее сообщалось, что Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Артиста представил команде сам режиссер Никита Михалков во время сбора, посвященного началу нового театрального сезона. Он отметил, что Ефремов, «переживший несколько тяжелых лет своей жизни», сумел переосмыслить многие вещи.