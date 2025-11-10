Культура
11:39, 10 ноября 2025Культура

Раскрыто состояние страдающего от хронической болезни Ефремова

Игорь Попов: Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов чувствует себя отлично
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Директор театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова» Игорь Попов высказался о самочувствии заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Его слова приводит «Абзац».

По словам собеседника издания, актер не жаловался на свое состояние и «всегда чувствовал себя отлично», несмотря на сообщения о его недугах. «У Михаила Ефремова со здоровьем все хорошо. Он никому не жаловался», — подчеркнул Попов.

Известно, что Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказал адвокат актера Юрий Падалко, занимавшийся подготовкой документов для условно-досрочного освобождения артиста, осужденного за ДТП.

Ранее сообщалось, что Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Артиста представил команде сам режиссер Никита Михалков во время сбора, посвященного началу нового театрального сезона. Он отметил, что Ефремов, «переживший несколько тяжелых лет своей жизни», сумел переосмыслить многие вещи.

