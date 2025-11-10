Россия ударила по применявшемуся для ударов по Белгородской области складу БПЛА ВСУ

ТАСС: ВС РФ ударили по складу БПЛА, применявшемуся для ударов по Белгородчине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу беспилотников украинских военных, которые применялись для атак по Белгородской области. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Там уточнили, что объект располагался в районе населенного пункта Коротыч в Харьковской области. Там находились летательные аппараты «Дартс» ВСУ.

«Беспилотники данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области», — уточнил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник анонсировал масштабный ответ на удары ВСУ по Белгороду. В ночь на 9 ноября Украина ракетами ударила по Белгороду, из-за чего был нанесен серьезный урон системам энергоснабжения и теплоснабжения города.