Россия ударила по применявшемуся для ударов по Белгородской области складу БПЛА ВСУ

ТАСС: ВС РФ ударили по складу БПЛА, применявшемуся для ударов по Белгородчине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу беспилотников украинских военных, которые применялись для атак по Белгородской области. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Там уточнили, что объект располагался в районе населенного пункта Коротыч в Харьковской области. Там находились летательные аппараты «Дартс» ВСУ.

«Беспилотники данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области», — уточнил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник анонсировал масштабный ответ на удары ВСУ по Белгороду. В ночь на 9 ноября Украина ракетами ударила по Белгороду, из-за чего был нанесен серьезный урон системам энергоснабжения и теплоснабжения города.

