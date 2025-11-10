Моя страна
Россиянам рассказали о самых необычных традициях популярного праздника

Музыковед Луговая: В Пермском крае зятя испытывали блинами на Масленицу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Исследователь традиционной культуры, музыковед Анна Луговая рассказала о самых необычных масленичных обрядах. Она описала их в беседе с «Лентой.ру».

Так, по словам Луговой, в некоторых станицах Кубани хозяйка в последний день масленичной недели «объезжала» дом на кочерге, читая при этом молитвы. «В Масленичных обрядах причудливо сплелись элементы архаических верований и христианской веры», — поделилась она.

Эксперт также сообщила, что особое внимание уделялось молодоженам: их старались извалять в снегу, к всеобщей радости и по требованию окружающих молодожены должны были целоваться, как на свадьбе. Тем, кто не обзавелся семьей, привязывали колодку на одну ногу, с которой «перезрелые» парни и девушки должны были ходить.

Еще одна необычная традиция была в Пермском крае: там зятя испытывали блинами. Первый горячий блин теща бросала на голову зятю, и только после этого выкладывала на стол.

Ранее сообщалось, что День многодетной семьи начнут отмечать в Башкирии 21 декабря. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев заявил, что последние дни года традиционно ассоциируются у людей с семьей и теплом, из-за чего 21 декабря как дата отлично подойдет для этого праздника.

