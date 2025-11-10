Россиянин выиграл миллион рублей благодаря ничьей в основное время в матче КХЛ

Россиянин выиграл миллион рублей благодаря ничьей в матче «Динамо» с «Ладой»

Клиент букмекерской конторы (БК) поставил 198 600 на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин поставил на то, что основное время матча закончится вничью. Коэффициент на это событие составлял 5,95. Гости за 14 секунд до финальной сирены вели со счетом 3:2, но игрок «Динамо» Даниил Пыленков восстановил равенство и перевел встречу в овертайм.

Ставка клиента БК сыграла, он получил 1 181 670 рублей. Из них почти миллион составил чистый выигрыш.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал ставку в размере 10 тысяч рублей на три матча чемпионата Италии. Все три матча завершились так, как прогнозировал россиянин. Таким образом, ставка в 10 тысяч рублей превратилась в выигрыш в размере 18 576 000 рублей.