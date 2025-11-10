Путешествия
15:28, 10 ноября 2025Путешествия

Российские турагенты застряли в стране Азии из-за супертайфуна

Российские турагенты застряли на Филиппинах из-за супертайфуна «Фунг-вонг»
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетТайфуны на Филиппинах

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российские турагенты застряли на Филиппинах из-за супертайфуна «Фунг-вонг». Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что работники туристической отрасли находились в туре от оператора ITM group и попали в два урагана подряд. Так, на прошлой неделе из-за стихии пришлось перенести их экскурсию к подземной реке Пуэрто-Принцеса и визит в морской заповедник. 9 ноября Филиппины настиг супертайфун «Фунг-вонг». Он застал группу в Эль-Нидо. В тот день турагенты должны были вылетать на остров Боракай, однако поездку пришлось перенести на 11 ноября.

В ITM group сообщили, что из-за непогоды 9 ноября пришлось отменить и морские экскурсии российских путешественников, однако в настоящее время на Филиппинах уже «нормализовалась жизнь» — работают кафе и магазины.

4 ноября сообщалось об обрушившемся на Филиппины тайфуне «Калмаэги». В тот день из-за стихии в стране отменили более 80 рейсов. В числе застрявших на островном государстве оказались и российские туристы.

