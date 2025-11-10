Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

«Ведомости»: Российских операторов обяжут отключать связь по требованию ФСБ

Российских операторов сотовой связи хотят обязать выполнять требование ФСБ России, соответствующие поправки в законодательство одобрила правительственная комиссия. Об этом пишут «Ведомости».

Из документа следует, что при поступлении запроса из спецслужбы оператор сотовой связи должен прекратить оказание своих услуг для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. Изменения в федеральный закон «О связи» были разработаны Минцифры. Оператор освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае выполнения предписания ФСБ.

Поправки согласовали в самом ведомстве, МВД, Минэкономразвития, Роспотребнадзоре, Минюсте, Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили законопроект, предоставляющий ФСБ возможность обрабатывать персональные данные своих сотрудников без их согласия.