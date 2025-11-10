Культура
Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

Фильм «Прозрачные земли» Дмитрия Давыдова примет участие в кинофестивале в Гоа
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Прозрачные земли»

Российский фильм «Прозрачные земли» режиссера Дмитрия Давыдова попала в номинацию основного конкурса 56-го Международного кинофестиваля в индийском штате Гоа. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что картина снята в жанре фантастической драмы, это философское повествование о трех пожилых обитателях заброшенного поселения, которые обнаруживают в речных водах тело замерзшего юноши. После таинственного воскрешения он дарит каждому из героев исполнение сокровенных желаний, но чудеса не способны предотвратить неизбежную гибель деревни.

Фестиваль, который считается одним из самых престижных азиатских смотров, пройдет с 20 по 28 ноября 2025 года, всего в программе заявлено 240 кинокартин из 81 государства.

Ранее стало известно, что в Сети появился первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина.

