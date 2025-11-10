Сиденья пассажиров лучшей в мире авиакомпании намокли в небе

The Sun: Сиденья пассажиров самолета Emirates намокли в небее

Сиденья пассажиров самолета авиакомпании Emirates, признанной лучшей в мире, намокли в небе. Кадры публикует газета The Sun.

Инцидент произошел на рейсе из Лондона (Великобритания) до Дубая (ОАЭ) 2 ноября. Вода просочилась на сиденья при подлете к месту назначения. На кадрах видно, что влажной была достаточно большая площадь посадочных мест.

«Это был шок для пассажиров, которые думали, что летят лучшей авиакомпанией», — рассказал источник. Уточняется, что в результате случившегося людям была необходима сменная одежда. На борт после приземления вызвали экстренные службы, которые определили причину проблемы. В авиакомпании позже сообщили, что ей стало накопление в салоне конденсата. Отмечалось, что это не несло опасности для отдыхающих.

Кроме того, некоторые из пассажиров пропустили свой стыковочный рейс из-за произошедшего. Им пришлось остаться на три дня в Дубае, чтобы дождаться рейса до Дели. «Им не предложили никакой компенсации», — уточнил источник.

Ранее пассажир российской авиакомпании промок во время перелета. Тогда на борту самолета на его брюки капала вода, а бортпроводники не оказали помощи.