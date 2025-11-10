У женщины появилась «змеиная кожа» из-за мази из трав

Тело китаянки покрылось узорами из-за использования средства народной медицины

Жительница Китая столкнулась с тяжелым заболеванием кожи после многолетнего применения мази. Об этом сообщает South China Morning Post.

40-летняя Тинтин, использовавшая крем на основе травяных компонентов в течение десяти лет, обнаружила, что у нее на теле появились багрово-красные узоры, напоминающие змеиную кожу. Узоры покрыли кожу китаянки почти целиком. Врачи диагностировали у пациентки вторичную надпочечниковую недостаточность, развившуюся из-за использования гормональных веществ, содержавшихся в составе мази, которую женщина заказывала через интернет.

Дерматолог Ван Фэй из больницы Нанкинского университета пояснил, что многие продаваемые онлайн средства содержат мощные стероиды, которые временно снимают симптомы, но при длительном применении вызывают зависимость и серьезные системные нарушения. На лечение сомнительным кремом, который продавался как средство традиционной китайской медицины, пациентка потратила более 100 тысяч юаней (около 1,1 миллиона рублей). После госпитализации и профессиональной медицинской помощи состояние женщины начало улучшаться, однако вопрос о возможном судебном иске к производителю остается открытым.

