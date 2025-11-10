Сотрудникам МВД предложили сделать ежемесячную надбавку к окладу

В ЛДПР призвали сделать для сотрудников МВД ежемесячную надбавку к окладу 50%

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство России законопроект, в котором предлагается установить для сотрудников МВД, имеющих двадцатилетний стаж работы и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50 процентов от назначенного пенсионного пособия. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе подчеркнули, что соответствующий механизм уже действует в отношении сотрудников Следственного комитета России. Слуцкий уточнил, что на данный момент российской полиции не хватает более 172 тысяч человек. По его мнению, инициатива поможет не допустить ухода ценных кадров.

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, или День полиции. В этом году сотрудники МВД отметят его в 63-й раз.