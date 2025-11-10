Россия
Стало известно о возможном состоянии Усольцева перед бесследной пропажей в тайге

Профайлер Панкратов: Усольцев мог нервничать перед исчезновением в тайге
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anastasia Sorgina / Global Look Press

64-летний Сергей Усольцев, который вместе с супругой и пятилетней дочерью бесследно пропал в тайге, находился в состоянии высокой степени психологической обороны, что могло быть вызвано стрессом. Об этом, оценивая последнее видео пропавшей семьи, заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, его слова приводит aif.ru.

«Интерпретация выразительно закрытых поз (руки прижаты, корпус повернут внутрь, голова чуть наклонена) в совокупности с минимальной улыбкой и невысоким уровнем невербальных сигналов читается как высокая мера психологической обороны. Это типично для лиц, работающих в стрессовых сферах и привыкших всегда быть на стороже, контролировать каждую деталь коммуникации», — сказал профайлер.

По его словам, Усольцев, судя по всему, был очень требовательным к себе и к окружающим. На видео он демонстрирует черты стратегического лидера. Его поведение, как отметил Панкратов, является типичным для лиц, которые работают в стрессовых сферах.

Ранее отшельник Оджан Наумов объяснил неудачи в поисках бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Для поисковиков, которые вооружены тепловизорами, на фоне снега найти живых людей не составляет труда, уверен он.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются больше месяца. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропала. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.

