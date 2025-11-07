Отшельник объяснил неудачи в поисках бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Отшельник Наумкин: Если бы Усольцевы могли передвигаться, они бы вышли к людям

Семью Усольцевых, которая бесследно пропала в тайге Красноярского края, не могут найти, так как их либо нет в живых, либо они очень хорошо укрылись. Неудачи в поисках россиян объяснил бывший отшельник Оджан Наумкин, его слова приводят Aif.ru.

«Если бы они были живы, они бы за это время выбрались, просто направляясь вниз по течению ручья. Так можно максимум за неделю прийти в какое-нибудь поселение», — сказал отшельник.

Он подчеркнул, что для поисковиков, которые вооружены тепловизорами, на фоне снега найти живых людей не составляет труда. То есть, если бы Усольцевы бродили по тайге, их бы увидели, констатировал Наумкин.

Ранее отшельник описал сценарий выживания бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Наумкин заявил, что супруги вместе с пятилетней дочерью могли бы питаться местной растительностью, так как в Сибири зимой можно откапывать траву из снега и заваривать ее, а также питаться березовыми и сосновыми почками.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются больше месяца. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропала. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.